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Euro 2024'te son 16 turu eşleşmeleri! Türkiye 2 Temmuz'da Avusturya ile karşılaşacak

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 27.06.2024 13:51
2024 Avrupa futbol Şampiyonası'nda "F" grubu üçüncü ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da mücadele ettiği Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla 6 puanla gruptan ikinci sırada çıktı. Milliler, son 16 turunda 2 Temmuz'da Leipzig'de "D" grubunu ilk sırada tamamlayan Avusturya ile oynayacak. Gelişmeleri A Spor spikeri Ceyda Dönmez Baloğlu anlattı.
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