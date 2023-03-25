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Ermenistan taraftarlarından Türkiye'ye karşı çirkin hareket! İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar

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Giriş: 25.03.2023 22:22
Güncelleme:25.03.2023 22:39
A Milli takımın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide İstiklal Marşı okunurken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Ay-yıldızlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında da tribünden ıslık sesleri aralıksız sürdü. Ermenistan taraftarlarının sergilediği bu küstah tavır büyük tepki topladı.
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