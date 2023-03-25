Ermenistan taraftarlarından Türkiye'ye karşı çirkin hareket! İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar

A Milli takımın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide İstiklal Marşı okunurken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Ay-yıldızlı futbolcular sahaya ısınmak için çıktığında da tribünden ıslık sesleri aralıksız sürdü. Ermenistan taraftarlarının sergilediği bu küstah tavır büyük tepki topladı.