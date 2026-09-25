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Mbappe ceza sahasında tehlikeyi yarattı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Mbappe ceza sahasında tehlikeyi yarattı

Fransa, 17. dakikada Mbappe ile ceza sahası içinde tehlikeli bir pozisyon yakaladı.

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