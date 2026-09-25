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Ferdi Kadıoğlu Fransa kalesinde tehlike yarattı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ferdi Kadıoğlu Fransa kalesinde tehlike yarattı

Milli Takımımız, 27. dakikada Ferdi Kadıoğlu'yla Fransa kalesinde gole yaklaştı.

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