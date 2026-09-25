Trabzon'da yol çöktü, araç dereye uçtu: 2 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Pelitli Mahallesi’nde, yaklaşık bir aydır etkili olan sağanak yağışların ardından yol çöktü. Gece saat 04.00 sıralarında meydana gelen heyelan sırasında çöken yolu fark edemeyen Yalçın Özel (50) ile Kenan Şahin’in (52) bulunduğu araç metrelerce yükseklikten dereye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, hurdaya dönen araçtaki iki kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan Özel ve Şahin’in sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenilirken, bölgede yeni heyelan ve sel riskine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.