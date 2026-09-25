Malatya Havalimanı'nda yeni dönem: 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal!

Malatya Havalimanı'nın 27 bin metrekarelik yeni terminal binasında 2 yıllık çalışmalar tamamlandı. Yıllık 1,2 milyon olan yolcu kapasitesini 2,5 milyona çıkaracak terminal, 500 araçlık otoparkı, kafeleri, restoranları ve ibadethaneleriyle hizmete hazırlanıyor. A Haber muhabiri Mehmet, yapay zeka destekli teknolojilerin kullanılacağı tesiste son hazırlıkları aktarırken, resmi açılış için geri sayımın başladığını bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Türel aktardı.