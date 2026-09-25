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İtalya-Belçika Uluslar Ligi maçında açılışı Godts yaptı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İtalya-Belçika Uluslar Ligi maçında açılışı Godts yaptı

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İtalya ve Belçika karşı karşıya geliyor. A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçından puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Haber'den canlı yayınlanıyor. Maçın ilk golünü Belçika'dan Mika Godts müthiş bireysel çabasıyla kaydetti ve 19. dakikada eşitliği bozdu.

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