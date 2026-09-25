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İsveç - Romanya maçında Denis Man'dan şık gol
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsveç - Romanya maçında Denis Man'dan şık gol

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İsveç ile Romanya karşı karşıya geliyor. B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçlarından puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Mücadelenin 28. dakikasında Denis Man rakibinden şık sıyrılarak golü buldu ve Romanya skora eşitliği getirdi.

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