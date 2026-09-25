Kazakistan'da tatbikat faciası: 12 asker öldü

Kazakistan'ın Aktau kentinin yaklaşık 43 kilometre açığında, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin katıldığı planlı askeri eğitim faaliyeti sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle facia yaşandı. Olumsuz hava koşullarında 19 asker denize sürüklenirken, Kazakistan Savunma Bakanlığı 12 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin sağ kurtarıldığını ve 2 askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da hayatını kaybeden askerler için Kazak halkına taziye mesajı yayımladı.