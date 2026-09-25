İsveç - Romanya Uluslar Ligi maçında perdeyi Isak açtı

Turkuvaz Medya aracılığıyla yayınlanan 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonunun ilk hafta programında yer alan mücadelede İsveç ile Romanya karşı karşıya geliyor. B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden iki ekip de yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve gruptaki ilk maçlarından puanla ayrılmak için sahaya çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği kritik karşılaşma saat 21.45’te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor. Maçın 19. dakikasında Ayari'nin ara pasında Isak sol köşeye güzel bıraktı ve İsveç'i 1-0 öne geçirdi.