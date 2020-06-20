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Erman Toroğlu'ndan Denizlispor - Beşiktaş maçı hakemi Kalkavan'a çok sert sözler: Rezilliğin son perdesi

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Giriş: 20.06.2020 23:37
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 28.haftasında oynanan Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirirken, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a sert sözlerle yükseldi. Siyah-beyazlı takımın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın kaleci Ersin Destanoğlu'na attığı geri pasla ilgili maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştiren Toroğlu, "Dünyada şöyle bir topa geri pas kararı vermeyen hakeme, her tarafından gülerler, bu karar rezilliğin son perdesi" ifadelerini kullandı.
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