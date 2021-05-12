Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Galatasaray analizi! ''Ne zaman karışsa...''

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Galatasaray ne zaman karışsa başarılı oluyor. Yönetim, Fatih Terim falan birbirine girdiği zaman başarılı oluyorlar." dedi.

Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray zirveyle puanını eşitledi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, "Galatasaray ne zaman karışsa başarılı oluyor. Yönetim, Fatih Terim falan birbirine girdiği zaman başarılı oluyorlar. Tabi bir de Fatih Terim faktörü var. Fatih Terim boğaz köprüsünden düşse Beylerbeyi'ne yürüyerek geçer, iki de lüfer alır geçer." dedi.