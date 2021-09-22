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Erman Toroğlu'ndan canlı yayında flaş istifa sözleri: Fatih Terim...

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.09.2021 21:28
Güncelleme:22.09.2021 21:28
Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında Kayseri deplasmanına konuk oldu. Konuk ekip maçın ilk yarısını 2-0 geride tamamladı. Mücadelenin devre arasında çarpıcı açıklamalarda bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ile ilgili flaş istifa sözleri geldi. İşte o açıklamalar...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu ve mücadelenin ilk yarısını 2-0'lık mağlubiyetle kapattı. İlk 45 dakikayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"FUTBOLCULAR ÜZERİNDEN KENDİSİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Toroğlu, "Fatih Terim'e istifa demeye başladı taraftarlar. Futbolcuları yuhalamayın demek, bana da yapmayın bunu demek, sabredin demek. Futbolcu üzerinden kendisini kurtarmaya çalışıyor Fatih Terim. Önce Fatih istifa derler sonra yönetim istifa derler." dedi.

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