22 Eylül 2021, Çarşamba
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Canlı yayında sert sözler: Galatasaray top oynamıyor!
Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 2-0 geride kapatan konuk ekiple ilgili devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu sert eleştirilerde bulundu. Toroğlu canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Galatasaray top oynamıyor. Kayserispor çok akıllı oynuyor. Kayseri daha takım gibi oynuyor, Galatasaray ise bireysel oynuyor."