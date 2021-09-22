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Canlı yayında sert sözler: Galatasaray top oynamıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.09.2021 21:05
Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Yukatel Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 2-0 geride kapatan konuk ekiple ilgili devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu sert eleştirilerde bulundu. Toroğlu canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Galatasaray top oynamıyor. Kayserispor çok akıllı oynuyor. Kayseri daha takım gibi oynuyor, Galatasaray ise bireysel oynuyor."

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Galatasaray top oynamıyor
"Galatasaray top oynamıyor"
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