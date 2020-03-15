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15.03.2020

Erman Toroğlu Galatasaray Beşiktaş maçında Burak Yılmaz'ın sayılmayan golünü yorumladı |Video

Galatasaray Beşiktaş derbisinin devre arasında A Spor canlı yayınında eski hakem Erman Toroğlu, tartışmalı pozisyonları yorumladı. Toroğlu, Burak Yılmaz'ın ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüyle ilgili "Burak'ın (Yılmaz) golü vardı ofsayttan sayılmayan golü çok güzeldi ama pozisyon ofsayttı." ifadelerini kullandı.

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