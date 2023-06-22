Edin Dzeko resmen Fenerbahçeli oldu

Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Boşnak forvet Edin Dzeko’yu resmen renklerine kattı. Dzeko ile 2 yıllık anlaşma sağlanırken yıldız futbolcuya ödenecek rakam da açıklandı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya yıldızı Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler 37 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Euro ödenecektir" denildi.