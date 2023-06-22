22 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Edin Dzeko resmen Fenerbahçeli oldu

Edin Dzeko resmen Fenerbahçeli oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2023 21:26
Fenerbahçe, Inter ile sözleşmesi sona eren Boşnak forvet Edin Dzeko’yu resmen renklerine kattı. Dzeko ile 2 yıllık anlaşma sağlanırken yıldız futbolcuya ödenecek rakam da açıklandı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya yıldızı Edin Dzeko'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler 37 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Euro ödenecektir" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dzeko resmen Fener’de
Dzeko resmen Fener'de
TFF başkanlığına yeniden seçildi
TFF başkanlığına yeniden seçildi
Fenerbahçe Dzeko’yu açıkladı
Fenerbahçe Dzeko'yu açıkladı
Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi!
Fenerbahçe’nin Arda Güler’e bomba teklifi!
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu
Galatasaray yeni forvetini buldu!
Galatasaray yeni forvetini buldu!
Galatasaray’da değiş tokuş!
Galatasaray'da değiş tokuş!
Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor!
Fenerbahçe yıldız golcüsüne kavuşuyor!
Milliler grup lideri! Türkiye 2-0 Galler
Milliler grup lideri! Türkiye 2-0 Galler
Türkiye - Galler maçı saat kaçta?
Türkiye - Galler maçı saat kaçta?
Anadolu Efes,16. kez şampiyon oldu!
Anadolu Efes,16. kez şampiyon oldu!
Fenerbahçe kongresinde kavga! İşte o anlar
Fenerbahçe kongresinde kavga! İşte o anlar
Daha Fazla Video Göster