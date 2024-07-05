05 Temmuz 2024, Cuma
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"Demiral'a men cezası" iddiası! TFF: İddialar doğru değil, savunma süreci devam ediyor
EURO 2024'te tarih yazan Milliler, Avusturya'yı turnuva dışına iterek çeyrek finale yükseldi. Maça 2 golle damgasını vuran Merih Demiral, sevincini 'Bozkurt' selamı ile kutladı. UEFA bu gol sevincinin ardından skandal bir kararla Merih Demiral'a yönelik soruşturma başlatmıştı.Alman Bild Gazetesi sevinçle ilgili olarak "Faşist kurt selamı! Türkiye'nin golcüsünden aşırı sağcı kutlama" başlığını atmıştı. Yine başka bir skandala imza atan Bild sosyal medya üzerinden algı operasyonuna soyundu. Bild, UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdiği yalan haberini medyada servis etti. TFF yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili detayları A Spor spor müdürü Cüneyt Şen aktardı.