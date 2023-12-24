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Celtic taraftarlarından Filistin'e destek! Bu sefer de pankart açtılar: Birçok ev bu gece üzgün

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Giriş: 24.12.2023 12:30
İskoçya Premiership'in 18. haftasında Celtic'in sahasında Livingston'u 2-0'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmada Celtic taraftarları Filistin'e destekte bulundu.
Celtic taraftarlarından Filistin’e destek!
Celtic taraftarlarından Filistin'e destek!
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