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08.03.2020

Çaykur Rizespor askeri kamuflajla sahaya çıktı! İşte o anlar |Video

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Mehmetçik'e destek olmak için Aytemiz Alanyaspor karşına askeri kamuflaj ile çıktı. Yeni teknik direktörleri Ünal Karaman ile ilk maçına çıkan Karadeniz temsilcisi bu hareketi ile sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasına girdi ve büyük takdir topladı.

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