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Çanakkale Köprüsü sarı kırmızılı renklerle aydınlatıldı
1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen ve 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' ünvanına sahip. Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda şampiyon olmasının ardından Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle donatıldı.