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Buse Naz Çakıroğlu altın madalya aldı

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Giriş: 02.07.2023 17:54
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks kadınlar 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı.
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Buse Naz Çakıroğlu altın madalya aldı
Buse Naz Çakıroğlu altın madalya aldı
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