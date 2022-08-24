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Burak Yılmaz Fortuna Sittard'ın teknik direktörü oldu! Kötü gidişata dur demek adına hamle

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Giriş: 24.08.2022 09:48
Milli yıldız Burak Yılmaz'ın forma giydiği Fortuna Sittard ligin başında üç maçta sıfır çekti. Kötü gidişat sonrası teknik direktör Sjors Ultee ile yollar ayrılırken takımın başına yeni teknik direktör gelene kadar Burak Yılmaz geçti. Sittard'ın bugünkü antremanında takımın başına Burak Yılmaz yer aldı.
Burak Yılmaz Sittard’ın başına geçti
Burak Yılmaz Sittard'ın başına geçti
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