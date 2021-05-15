Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye videolu gönderme: Oyun bitti çocuklar...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş oldu. Şampiyon Beşiktaş ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olay bir göndermede bulundu. Kulubün resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşılan videoda "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler" ifadelerine yer verdi.

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