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Beşiktaş'ta Fikret Orman mali ve idari yönden ibra edilmedi!

İHA
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Giriş: 25.12.2021 18:05
2 sene peş peşe gelen şampiyonlukların ardından buhranlı bir döneme giren Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman istifa etmişti. Beşiktaş Kulübü dün yaptığı açıklamada, 2009 ve 2019 yılları arasında 102 milyon Euro'luk istisnai bir durum olduğunu açıklamıştı. Beşiktaş'ın 2019 yılı genel kurulunda Fikret Orman başkanlığındaki 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemleri mali ve idari yönden ibra edilmedi.
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