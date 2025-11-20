Futbolda bahis skandalı! Başsavcı Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, düzenlediği basın toplantısında futbolda devam eden bahis soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, “UEFA ile İNTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz." dedi. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan anlattı.

