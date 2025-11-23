ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?

2025-ALES/3 oturumuna kısa süre kala, sınav soruları ile cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı adayların temel gündemi haline geldi. Başvuruları 7-14 Ekim tarihleri arasında alınan sınav, 23 Kasım Pazar günü ülke genelinde yapılacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 81 ilde 92 sınav merkezinde uygulanacak oturumda 407 bina ve 6 bin 460 salon kullanılacak.