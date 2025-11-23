ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?
2025-ALES/3 oturumu yaklaşırken, sınav soruları ile cevap anahtarının PDF olarak ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. ÖSYM'nin 23 Kasım'da gerçekleştireceği ve 163 bin 999 adayın katılacağı sınavda, sayısal ve sözel alanlarda 50'şer soru yöneltilecek. Sınav sonrası adaylar, net hesaplamak için AİS üzerinden yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarını bekleyecek. Gözler şimdi ALES soru-cevap yayın takviminde ve sonuç tarihine çevrildi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 10:33