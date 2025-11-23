Viral Galeri Viral Liste ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?

ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?

2025-ALES/3 oturumu yaklaşırken, sınav soruları ile cevap anahtarının PDF olarak ne zaman erişime açılacağı merak ediliyor. ÖSYM'nin 23 Kasım'da gerçekleştireceği ve 163 bin 999 adayın katılacağı sınavda, sayısal ve sözel alanlarda 50'şer soru yöneltilecek. Sınav sonrası adaylar, net hesaplamak için AİS üzerinden yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarını bekleyecek. Gözler şimdi ALES soru-cevap yayın takviminde ve sonuç tarihine çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 10:33
ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?

2025-ALES/3 oturumuna kısa süre kala, sınav soruları ile cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı adayların temel gündemi haline geldi. Başvuruları 7-14 Ekim tarihleri arasında alınan sınav, 23 Kasım Pazar günü ülke genelinde yapılacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 81 ilde 92 sınav merkezinde uygulanacak oturumda 407 bina ve 6 bin 460 salon kullanılacak.

ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?

SORULAR VE CEVAP ANAHTARI YAYIN SÜRECİ

ALES, sayısal ve sözel testlerden oluşan klasik formatıyla gerçekleştirilecek. Sınavın tamamlanmasının ardından, soru kitapçıkları ile cevap anahtarları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?

Adaylar, yayımlanacak duyuru sonrası soruları ve cevapları PDF formatında indirebilecek. ÖSYM'den yayın saatine ilişkin net bir açıklama bulunmasa da geçmiş uygulamalara bakıldığında, soruların sınav günü akşam saatlerine doğru paylaşılması bekleniyor.

ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?

CEVAP ANAHTARI VE PDF İNDİRME ADRESİ

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim, ÖSYM'nin aday işlemleri ekranı üzerinden sağlanacak. AİS sistemi üzerinden giriş yapan adaylar, ilgili bağlantılar aracılığıyla dokümanları görüntüleyebilecek ve indirebilecek.

ALES/3 soru ve cevap anahtarı: A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman?

SINAV SONUÇLARI ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK

2025 ALES/3 oturumunun sonuç tarihine ilişkin takvim netleşmiş durumda. ÖSYM, sonuçların 12 Aralık'ta ilan edileceğini açıkladı. Açıklanan puanlar, yürürlükteki düzenlemeye göre beş yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

SON DAKİKA