Viral Galeri Viral Liste Kasım enflasyonu ne zaman gelecek? Beklentiler ne yönde? İşte son tahminler

Kasımın son haftasına girilirken gözler yeniden enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomi gündemini yakından izleyenler, enflasyon rakamlarının hangi tarihte duyurulacağını ve açıklamaya kaç gün kaldığını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile ekonomistlerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Anket, kasım enflasyonuna ilişkin beklentileri de ortaya koydu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 12:23
Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay düzenli olarak paylaştığı enflasyon verilerinde sıra kasım ayına yaklaşırken, ekonomik gündem yeniden hareketlendi. Enflasyon açıklama tarihi, geri sayım ve piyasa beklentilerine ilişkin detaylar merak konusu olurken, gözler hem TÜİK hem de Merkez Bankası'nın anket sonuçlarına çevrildi.

Kasım Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak? Kaç Gün Kaldı?

Kasım ayına ilişkin TÜFE verileri, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak. Bugün itibarıyla (23 Kasım) açıklamaya 10 gün bulunuyor. Ay sonuna yaklaşılırken beklentiler ve tahminler, enflasyon haber akışının merkezine yerleşmiş durumda.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile ekonomistlerin yer aldığı 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette, geçen ay yüzde 1,55 olarak öngörülen kasım ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönem yüzde 1,59'a çıktı. Cari yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükselerek yukarı yönlü güncellendi.

TÜFE'DE ORTA VADELİ BEKLENTİLER

Ankette, fiyat artışlarına ilişkin orta vadeli tahminlerde de yukarı yönlü bir tablo dikkat çekti.

• 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a çıktı.
• 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,36 seviyesinden yüzde 17,69'a yükseldi.

Bu veriler, piyasaların hem kısa hem de orta vadede daha yüksek bir enflasyon patikasını dikkate aldığını gösteriyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini, önceki anket dönemine göre artış kaydederek yüzde 31,77'den yüzde 32,20 seviyesine çıktı. Buna ek olarak, 12 ve 24 aylık beklentilerdeki yukarı yönlü revizyonlar, fiyat baskılarının etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.

