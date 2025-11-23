Kasım enflasyonu ne zaman gelecek? Beklentiler ne yönde? İşte son tahminler
Kasımın son haftasına girilirken gözler yeniden enflasyon verilerine çevrildi. Ekonomi gündemini yakından izleyenler, enflasyon rakamlarının hangi tarihte duyurulacağını ve açıklamaya kaç gün kaldığını merak ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile ekonomistlerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Anket, kasım enflasyonuna ilişkin beklentileri de ortaya koydu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 12:23