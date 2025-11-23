Kasım enflasyonu ne zaman gelecek? Beklentiler ne yönde? İşte son tahminler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay düzenli olarak paylaştığı enflasyon verilerinde sıra kasım ayına yaklaşırken, ekonomik gündem yeniden hareketlendi. Enflasyon açıklama tarihi, geri sayım ve piyasa beklentilerine ilişkin detaylar merak konusu olurken, gözler hem TÜİK hem de Merkez Bankası'nın anket sonuçlarına çevrildi.