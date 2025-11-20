20 Kasım 2025, Perşembe
Futbolda bahis depremi! Spor hukukçusu avukat Aytekin Gürbüz A Haber'de
Spor hukukçusu Avukat Aytekin Gürbüz, Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarını A Haber’de değerlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sürecin Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sunduğu belgelerle sınırlı kalmadığını belirten Gürbüz, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğine ve cezai yaptırımların boyutuna dikkat çekti.