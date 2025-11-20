20 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Futbolda bahis depremi! Spor hukukçusu avukat Aytekin Gürbüz A Haber'de
Futbolda bahis depremi! Spor hukukçusu avukat Aytekin Gürbüz A Haber’de

Futbolda bahis depremi! Spor hukukçusu avukat Aytekin Gürbüz A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2025 13:09
Spor hukukçusu Avukat Aytekin Gürbüz, Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarını A Haber’de değerlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sürecin Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) sunduğu belgelerle sınırlı kalmadığını belirten Gürbüz, soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğine ve cezai yaptırımların boyutuna dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Futbolda bahis depremi! Spor hukukçusu avukat Aytekin Gürbüz A Haber’de
Futbolda bahis depremi! Cezalar değişebilir
Futbolda bahis depremi! Cezalar değişebilir
Futbolda bahis skandalı! Yeni operasyon sinyali
Futbolda bahis skandalı! Yeni operasyon sinyali
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Harry Potter davası
Kerem Aktürkoğlu’na şok! Harry Potter davası
Türkiye’nin Play-Off’taki rakibi kim?
Türkiye'nin Play-Off'taki rakibi kim?
Mart ayında büyük bir hayalin peşinde koşacağız
“Mart ayında büyük bir hayalin peşinde koşacağız”
Play-off’tan gelecek tüm rakipleri yenecek güçteyiz!
“Play-off’tan gelecek tüm rakipleri yenecek güçteyiz!”
Kim gelirse gelsin, Dünya Kupası’na gideceğiz!
"Kim gelirse gelsin, Dünya Kupası’na gideceğiz!”
Türk taraftarlar İspanya’da millileri yalnız bırakmadı
Türk taraftarlar İspanya'da millileri yalnız bırakmadı
İspanya-Türkiye maçı saat kaçta?
İspanya-Türkiye maçı saat kaçta?
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu anısına…
Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu anısına…
A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri kimler?
A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri kimler?
Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir
Savcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilir
Daha Fazla Video Göster