Elche-Real Madrid maç saati | Elche-Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Elche–Real Madrid karşılaşması öncesinde heyecan yükseliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını taşıdığı Real Madrid, bu akşam La Liga'nın 13. haftasında Elche'ye konuk olacak. Futbolseverlerin merak ettiği soru ise maçın yayın bilgileri ve Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı.