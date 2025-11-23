Elche-Real Madrid maç saati | Elche-Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
La Liga'da 13. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Real Madrid, Elche'ye konuk olmaya hazırlanıyor. İlk 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle güçlü bir grafik çizen Madrid ekibi, Barcelona'nın kayıpsız geçtiği haftada üç puanı alarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise Elche–Real Madrid mücadelesinin yayın bilgilerini ve Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağını merak ediyor.
