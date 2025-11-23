Viral Galeri Viral Liste Elche-Real Madrid maç saati | Elche-Real Madrid maçı hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

La Liga'da 13. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Real Madrid, Elche'ye konuk olmaya hazırlanıyor. İlk 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle güçlü bir grafik çizen Madrid ekibi, Barcelona'nın kayıpsız geçtiği haftada üç puanı alarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise Elche–Real Madrid mücadelesinin yayın bilgilerini ve Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 15:40
Elche–Real Madrid karşılaşması öncesinde heyecan yükseliyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını taşıdığı Real Madrid, bu akşam La Liga'nın 13. haftasında Elche'ye konuk olacak. Futbolseverlerin merak ettiği soru ise maçın yayın bilgileri ve Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Elche–Real Madrid mücadelesi 23 Kasım Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınla futbolseverlere ulaşacak.

SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN KADROLAR

Elche'nin muhtemel 11'inde Dituro, Nunez, Affengruber, Traore, Pedrosa, Aguado, Pomares, Febas, Mendoza, Mir ve Rodriguez'in yer alması bekleniyor.

Real Madrid'de ise Lunin, Trent, Asencio, Alaba, Carreras, Ceballos, Arda, Brahim, Bellingham, Vinicius Junior ve Rodrygo'nun sahaya çıkması öngörülüyor.

ARDA GÜLER'İN DURUMU

Milli yıldız Arda Güler'in, teknik ekibin planlaması doğrultusunda Elche deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Bu da karşılaşmayı Türk futbolseverler için ayrı bir noktaya taşıyor.

