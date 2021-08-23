23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Beşiktaş'ın umuduydu TFF 3. Lig ekibine transfer oldu | Batuhan Karadeniz Iğdırspor'da...
Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen ve A Takıma kadar yükselen Batuhan Karadeniz performansıyla taraftarların umudu olmuştu. Bonservisi Hekimoğlu Trabzon'da olan Batuhan Karadeniz'in TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdırspor ile anlaştığı duyuruldu.