Beşiktaş'ın umuduydu TFF 3. Lig ekibine transfer oldu | Batuhan Karadeniz Iğdırspor'da...

Siyah-beyazlıların altyapısında yetişen ve A Takıma kadar yükselen Batuhan Karadeniz performansıyla taraftarların umudu olmuştu. Bonservisi Hekimoğlu Trabzon'da olan Batuhan Karadeniz'in TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdırspor ile anlaştığı duyuruldu.