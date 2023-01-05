Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Hull City ile anlaşma sağlandı! Ozan Tufan...

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan için Hull City ile anlaşma sağlanırken Ozan'ın sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymesi bekleniyor.