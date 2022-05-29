29 Mayıs 2022, Pazar
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Beşiktaş Kulübünün seçim heyecanı! Sandıklar açılıyor
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapıldı. Açılan ilk 6 sandık sonuçlarına göre kullanılan 1169 oyda Ahmet Nur Çebi'ye 780, Fuat Çimen'e 260 oy çıktı.