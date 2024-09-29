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Başkan Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezini gezdi!

Başkan Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezini gezdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 18:52
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Final maçı öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti.
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Başkan Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezini gezdi!
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