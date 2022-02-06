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Başakşehir'den Kadıköy zaferi! Fenerbahçe 0-1 Başakşehir
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe evinde ligin flaş ekiplerinden Başakşehir'i ağırladı. Kritik karşılaşmada Başakşehir Berkay'ın ayağından bulduğu golle Kadıköy'de sarı lacivertlileri mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyetle iki takım arasında puanlar eşitlendi.