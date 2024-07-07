Alex de Souza, Antalyaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Alex de Souza yönetiminde 2024-2025 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda transfer yasağına rağmen anlaşma sağlanan iki oyuncu da yer aldı.

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