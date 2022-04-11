A Spor'da açıkladı Domenec Torrent'in yerine gelecek hoca kim?

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray istikrarsız çizgisini 2-0’lık Fenerbahçe yenilgisiyle sürdürdü. Aşlınan kötü sonuçlar camiayı derinden sarsıyor. Derbi sonrası A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, yeni gelecek yönetimin Domenec Torrent yerine getireceği teknik direktör profilini duyurdu. Levent Tüzemen, "Metin Öztürk yerli hoca getirecek. Fatih Terim veya Okan Buruk değil. Yurt dışında mı yaşıyor, bilemem. Eşref Hamamcıoğlu olursa ise hoca Fransız olabilir." şeklinde konuştu.