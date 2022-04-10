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Erman Toroğlu derbi sonrası Galatasaray'ı yerden yere vurdu

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Giriş: 10.04.2022 23:10
Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı 2-0 yenilen Galatasaray’ı yerden yere vuran A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, “Bu şekilde Galatasaray'ın seneye işi zor, sihirli değnek lazım. Kolay bir iş değil. Yönetim, borçlar, teknik adam, hiçbir şey belli değil.” dedi.
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