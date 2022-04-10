Erman Toroğlu derbi sonrası Galatasaray'ı yerden yere vurdu

Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı 2-0 yenilen Galatasaray’ı yerden yere vuran A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, “Bu şekilde Galatasaray'ın seneye işi zor, sihirli değnek lazım. Kolay bir iş değil. Yönetim, borçlar, teknik adam, hiçbir şey belli değil.” dedi.