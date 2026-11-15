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A Milli Takım Fransa deplasmanında! Kritik mücadele saat 22.45'te ATV'de
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Milli Takım Fransa deplasmanında! Kritik mücadele saat 22.45'te ATV'de

Fransa-Türkiye milli maçı saat 22.45'te ATV'de | A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya konuk olacak. Bordeaux'da oynanacak kritik karşılaşma, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Milliler, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken ilk 11'de Abdülkerim Bardakcı'nın yeniden görev alması bekleniyor. Ozan Kabak ise kadroda yer almıyor. A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Fransa-Türkiye karşılaşması öncesindeki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.

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