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5 milli kadın boksörümüz Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

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Giriş: 20.05.2022 21:34
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu. Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Şennur Demir ve Ayşe Çağırır kategorilerinde altın madalya kazandı.
5 milli kadın boksörümüz Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazandı
5 milli kadın boksörümüz Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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