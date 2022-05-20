20 Mayıs 2022, Cuma
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5 milli kadın boksörümüz Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen IBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu. Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Şennur Demir ve Ayşe Çağırır kategorilerinde altın madalya kazandı.