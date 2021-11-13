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Toplumsal Hafıza | Yunan adalarına dev “ABD çıkarması” | ABD bölgede ne amaçlıyor? | Hedef Türkiye mi?

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Giriş: 13.11.2021 01:30
A Haber'de yayınlanan ve Haktan Uysal'ın sunumuyla ekranlara gelen "Toplumsal Hafıza" programında gündeme dair kritik meseleler etraflıca irdelendi. Programda; FETÖ-derin ABD’nin kurduğu Türkiye karşıtı derneğin amacı ne? ABD’deki projeyi kimler destekliyor, finansörü kim? Amerika’nın ‘muhalefet projesi’ mi devrede? Türk Konseyi Zirvesi’nde neler konuşuldu, 2040 Vizyon Belgesi’nde ne var? Yunan adalarına büyük “ABD çıkarması” ve ABD yığınağının perde arkasında ne var? Dedeağaç’a yapılan sevkiyatlar ile ne amaçlanıyor? İYİ Partili Lütfü Türkkan süreci neden sonlanmıyor? sorularına yanıt arandı. Toplumsal Hafıza’ya katılan değerli konuklar Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Selami Kuran, Sosyolog-Yazar Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Siyaset Bilimci Onur Erim önemli yorumlarda bulundular. 12 Kasım 2021 tarihli Toplumsal Hafıza’nın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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