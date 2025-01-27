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Az bilinen yönleriyle Trump | TOPLUMSAL HAFIZA

Az bilinen yönleriyle Trump | TOPLUMSAL HAFIZA

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.01.2025 11:58
ABD'de Donald Trump ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Küresel siyaset bundan sonra nasıl şekillenecek? ABD Türkiye ilişkileri nasıl ilerleyecek? Eylemleri ve söylemleri ile hep gündemde olmayı başaran Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi neler getirecek? Toplumsal Hafıza'da sizler için araştırdık...
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Az bilinen yönleriyle Trump | TOPLUMSAL HAFIZA
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