Çarpık stratejinin sonucu katliam! Katliam üzerine inşa edilen hayaller… | TOPLUMSAL HAFIZA

Tarih boyunca mazlum coğrafyaları çıkarları için sömüren batılı ülkeler hala bu politikasından vazgeçebilmiş değil. 1993'te ABD Başkanı George Bush'un Irak'ı işgal emri verdiği anlar tarihte kara bir leke olarak hala hafızalardayken bugün aynı makamda oturan Donald Trump Gazze'yi işgal planını meşrulaştırmak için hemen her şeyi yapıyor. Peki batı bu haksız işgalleri nasıl kendi meşru hakkıymış gibi görebiliyor? Toplumsal Hafıza'nın bu bölümünde masaya yatırıldı...

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