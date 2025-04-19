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Toplumsal Hafıza’nın 18. bölümünde tarihe yolculuk!

Toplumsal Hafıza’nın 18. bölümünde tarihe yolculuk!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 18:59
Haktan Uysal’ın sunumuyla A Haber ekranlarında izleyiciyle buluşan Toplumsal Hafıza programının 18. bölümünde, Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran olaylar ve isimler mercek altına alınıyor. İstiklal Mücadelesi'nin dönüm noktaları, 31 Mart Vakası’nın perde arkası, Turgut Özal’ın Türkiye’ye kazandırdığı yenilikler ve projeler… Ayrıca, İstiklal’in kahraman savunucusu Mareşal Fevzi Çakmak ve duygularını türküleştiren büyük şair Abdurrahim Karakoç da programda ele alınıyor. Türkiye'nin dönüşümüne yön veren liderler ve olaylar, tarihi belgeler ışığında ekrana geliyor.
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Toplumsal Hafıza’nın 18. bölümünde tarihe yolculuk!
Toplumsal Hafıza’nın 18. bölümünde tarihe yolculuk!
Toplumsal Hafıza’nın 18. bölümünde tarihe yolculuk!
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