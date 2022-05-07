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Toplumsal Hafıza | Faşizm nasıl doğdu nasıl yükseldi?

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Giriş: 07.05.2022 01:41
A Haber’de her cuma akşamı ekranlara gelen 6 Mayıs 2022 tarihli Toplumsal Hafıza programında; milenyumun 10. yılında neler yaşandı?, Faşizm nasıl doğdu, nasıl yükseldi?, Irkçılığa karşı mücadelenin sembolü “King”, Azerbaycan’ın “mimarı” Haydar Aliyev, “Müslüm Baba” anısına özel görüntüler, 1972 yılından akılda kalanlar... başlıkları işlendi. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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