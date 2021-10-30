"Hoca mücahit ya da profesör" Prof. Dr. Necmettin Erbakan anısına

Hoca, mücahit ya da profesör... 85 yıllık ömrünün yarısından fazlasını siyasetin tam orta yerinde geçiren o lidere asla sadece ismiyle hitap edilmedi. Üniversitede Necmettin değil "Erbakan Hoca" derdi arkadaşları ona... Kıbrıs harekatını öyle hararetle savunmuştu ki milleti "mücahit" diye çağırmıştı onu yıllar boyu... Makine mühendisiydi... Hem de Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli mühendislerdendi. Profesör Necmettin Erbakan'dı o... Ama dahası var... Milli görüşün lideriydi... En önemlisi de milletin adamıydı ve hep öyle kaldı. 29 Ekim 1926'da dünyaya gelen Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı doğum gününün anısına hazırladığımız özel haberimizle rahmetle anıyoruz.

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