Satır Arası – Tavşan aday Özgür Özel CHP’de kimin adayı?

A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 16 Eylül 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda, “Özgür Özel CHP’de kimin adayı? CHP kulislerinde neler konuşuluyor? Özel Kılıçdaroğlu’ndan ne istedi de vermedi? CHP nasıl bir yol ayrımıyla karşı karşıya?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.