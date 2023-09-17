17 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Satır Arası Videoları Satır Arası – Tavşan aday Özgür Özel CHP’de kimin adayı?

Satır Arası – Tavşan aday Özgür Özel CHP’de kimin adayı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2023 01:16
A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 16 Eylül 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda, “Özgür Özel CHP’de kimin adayı? CHP kulislerinde neler konuşuluyor? Özel Kılıçdaroğlu’ndan ne istedi de vermedi? CHP nasıl bir yol ayrımıyla karşı karşıya?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
Tavşan aday Özgür Özel CHP’de kimin adayı?
Tavşan aday Özgür Özel CHP’de kimin adayı?
Satır Arası – G20 Liderler Zirvesi
Satır Arası – G20 Liderler Zirvesi
Suriye’ye yeni operasyon mu?
Suriye'ye yeni operasyon mu?
Satır Arası - 2024’te “yeni ittifaklar” mı?
Satır Arası - 2024’te “yeni ittifaklar” mı?
Satır Arası - İBB’nin paraları nereye gitti?
Satır Arası - İBB’nin paraları nereye gitti?
Satır Arası - Ankara’da 4 yılda ne yapıldı?
Satır Arası - Ankara’da 4 yılda ne yapıldı?
Satır Arası - İmamoğlu dümeni İstanbul’a mı kırdı?
Satır Arası - İmamoğlu dümeni İstanbul’a mı kırdı?
Satır Arası - Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu?
Satır Arası - Kılıçdaroğlu nasıl genel başkan oldu?
Satır Arası - Olaylı toplantıda neler yaşandı?
Satır Arası - Olaylı toplantıda neler yaşandı?
Satır Arası - NATO’da neler tartışılacak?
Satır Arası - NATO'da neler tartışılacak?
Satır Arası - Paris sokaklarında neler oluyor?
Satır Arası - Paris sokaklarında neler oluyor?
Satır Arası - Rusya’yı sarsan 1 günde neler yaşandı?
Satır Arası - Rusya’yı sarsan 1 günde neler yaşandı?
Daha Fazla Video Göster