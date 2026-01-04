Mutlak Kararlılık Operasyonunun iç yüzü: ABD’nin Maduro’yu yakalama planı! Trump’tan Maduro’ya dikkat çeken Türkiye teklifi

04 Ocak 2026, Pazar

Mutlak Kararlılık Operasyonu”nun iç yüzü: ABD’nin Maduro’yu yakalama planı! Trump'tan Maduro'ya dikkat çeken Türkiye teklifi

New York Times'ın ortaya koyduğu çarpıcı ayrıntılar, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik aylar süren gizli bir kaçırma operasyonunu gözler önüne serdi. CIA'nın Caracas'ta yürüttüğü örtülü faaliyetlerden Delta Force baskınına, karartılan başkentten Brooklyn'e uzanan süreçte yaşananlar, uluslararası hukuku tartışmaya açtı. Operasyon öncesinde ise Donald Trump'ın Maduro'ya Türkiye seçeneğini sunduğu iddia edildi.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, "Mutlak Kararlılık Operasyonu" (Operation Absolute Resolve) adı verilen planın temelleri aylar önce atıldı. Ağustos ayında CIA'ya bağlı gizli bir ekip, ABD'nin Caracas'taki büyükelçiliğinin kapalı olmasına rağmen Venezuela'ya sessizce sızdı.

İHANET EN YAKININDAN GELDİ

CIA ekibi, Venezuela'da bulunduğu aylar boyunca Caracas'ta fark edilmeden hareket etti. Maduro'nun günlük rutinlerine ilişkin toplanan istihbarat; ona yakın ama CIA ile çalışan insan kaynağı ve gizlice havada dolaşan gizli dron filosu ile birleştirilerek, devlet başkanının alışkanlıklarına dair en ince ayrıntılar haritalandırıldı.

CIA, Maduro'nun yerini Venezuela hükûmetindeki adamlarının bildirdiğini açıkladı. Devlet başkanını ihbar eden ismin 'bakan' düzeyinde bir isim olduğu belirtiliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, düzenlediği basın toplantısında, elde edilen istihbarat sayesinde ABD'nin Maduro'nun nerelere gittiğini, ne yediğini ve hatta hangi evcil hayvanları beslediğini bile bildiğini söyledi.

Amaç netti: Washington'un "narko-terörist" olarak tanımladığı Nicolas Maduro'nun günlük hayatına dair en küçük ayrıntıyı bile toplamak.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL" DENİLDİ, KAÇIRMA OPERASYONU GELDİ

ABD yönetimi daha önce Kongre'ye Venezuela'daki hedeflerinin "rejim değişikliği" olmadığını bildirmişti. Donald Trump da uzun süredir ABD'nin yabancı ülke işgallerine karşı olduğunu savunuyordu.

Ancak New York Times'a göre, Maduro'nun kaçırılmasıyla sonuçlanan operasyon bu söylemlerle açık bir çelişki yarattı. Trump operasyonu "uyuşturucu ile mücadele" gerekçesiyle savundu. Oysa Venezuela, küresel uyuşturucu trafiğinde başlıca aktörlerden biri olarak görülmüyordu.

KENTUCKY'DE MADURO'NUN SARAYI İNŞA EDİLDİ

Operasyon öncesinde ABD ordusu, Maduro'nun bulunduğu askeri yerleşkenin birebir kopyasını Kentucky'de inşa etti. Delta Force komandoları burada defalarca prova yaptı; çelik kapıları daha hızlı patlatmanın yolları test edildi.

Operasyon için:

  • Hava koşullarının uygun olması,
  • Sivil kayıpların en aza indirilmesi,
  • Maduro'nun kesin konumunun teyit edilmesi beklendi.
Bu sırada Maduro, olası bir saldırıyı önlemek için 6 ila 8 farklı noktada sürekli yer değiştiriyordu.

TRUMP'TAN KRİTİK TEKLİF: TÜRKİYE SEÇENEĞİ

New York Times'ın aktardığına göre, operasyon öncesinde son bir diplomatik hamle yapıldı. Maduro'nun, ABD'ye Venezuela petrolüne erişim teklif ettiği; buna karşılık Washington'un Maduro'nun ülkeyi terk etmesini istediği belirtildi.

ABD'li bir yetkiliye göre, 23 Aralık'ta gündeme gelen planda Maduro'nun Türkiye'ye gitmesi öngörülüyordu. Ancak Maduro bu teklifi öfkeyle reddetti. Yetkililer, bu reddin ardından "Maduro'nun ciddi olmadığına kanaat getirildiğini" aktardı.

Bu gelişme, kaçırma operasyonunun önünü açtı.

Washington Post'un haberine göre, Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında operasyona ilişkin bilgi veren Trump, bu konuşmaya değinerek Maduro'ya "Teslim olmalısınız" dediğini belirtti. Maduro, hayatının en büyük kumarını oynadı. Trump'ın dediğine göre, "teslim olmaya çok yaklaştı" ama direndi.

OPERASYON İÇİN KRİTİK ZAMANLAMA

New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li bir yetkilinin, kötü hava koşulları nedeniyle görevin ocak ayının ortalarına kadar ertelenebileceğini belirttiği aktarıldı. Pentagon ise tatil dönemini tercih etti. Venezuela'da birçok hükümet yetkilisi ve Venezuela askeri personelinin önemli kısmının tatilde olması, bu zamanlamayı stratejik hale getirdi. ABD'li yetkililer düğmeye bastı.

CARACAS KARARTILDI, SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Operasyonun ilk adımı siber saldırı oldu. ABD, Caracas'ın büyük bölümünde elektriği kesti. Başkent karanlığa gömülürken, uçaklar ve helikopterler fark edilmeden yaklaşmaya başladı.

Operasyonda:

  • 150'den fazla askeri hava aracı,
  • Reaper silahlı dronlar,
  • Elektronik harp uçakları,
  • Savaş jetleri ve bombardıman uçakları
  • 20 farklı üs ve savaş gemisinden havalandı.

ABD'li yetkililere göre hedef, hava savunma sistemlerini susturmak ve özel kuvvetler için güvenli bir koridor açmaktı.

PATLAMALAR, ÖLÜMLER VE "TAKTİK SÜRPRİZ"

Cumartesi sabahı erken saatlerde Caracas'ta patlamalar yankılandı. Radar sistemleri ve iletişim kuleleri vuruldu. Venezuela tarafına göre saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu en az 40 kişi hayatını kaybetti.

ABD ise "taktik sürprizin korunduğunu" ve Maduro'nun operasyondan önceden haberdar olmadığını savundu.

DELTA FORCE SAHNEDE: KAÇIRMA ANI

Yerel saatle 02.01'de, Night Stalkers olarak bilinen 160. Özel Operasyon Havacılık Alayı'na ait helikopterler, Venezuela'nın en korunaklı askeri üslerinden birine indi.

Helikopterler ateş altına alındı; biri isabet aldı. Yaklaşık 6 ABD askeri yaralandı.

ABD'ye bağlı Delta Force birlikleri, Nicolas Maduro'nun bulunduğu binaya saniyeler içinde girdi. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun Caracas'taki bir askeri üssün "kale gibi" korunan, sıkı güvenlik önlemleri altındaki bir sığınakta bulunduğunu açıkladı.

NBC News'in aktardığına göre ABD askerleri, binaya girebilmek için patlayıcı kullandı. Kapının havaya uçurulmasının ardından özel harekât timleri, Maduro'nun bulunduğu noktaya yalnızca 3 dakika içinde ulaştı.

ÇELİK KAPILI GÜVENLİ ODA KAÇIŞI BAŞARISIZ OLDU

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in, ABD güçlerinden kaçmak için çelikle güçlendirilmiş güvenli bir odaya yöneldiği ancak bunu başaramadığı belirtildi. Trump, kaçırma anına ilişkin yaptığı açıklamada, Maduro'nun güvenli odayı kapatmaya çalıştığını ancak buna fırsat bulamadığını söyledi.

Trump, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Etrafı sağlam çelikten yapılmış, 'güvenli alan' dedikleri bir yer vardı. O alanı kapatamadı. Oraya girmeye çalıştı ama saldırı o kadar hızlıydı ki içeri giremedi. Kapı çok kalın ve ağırdı. Kapıya kadar geldi ama kapatamadı."

5 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Delta Force birlikleri, binaya girişten yaklaşık 5 dakika sonra Nicolas Maduro'yu kontrol altına aldı. Operasyonun bu aşamasında herhangi bir müzakereye gerek duyulmadığı belirtildi.

CNN: MADURO VE EŞİ YATAK ODASINDAN SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDI

CNN International'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in ABD özel kuvvetleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendiği aktarıldı. Çiftin hızlı şekilde etkisiz hale getirildiği ve binadan çıkarıldığı ifade edildi.

HELİKOPTERLE KAÇIRILDI, SAVAŞ GEMİSİNE TRANSFER EDİLDİ

Delta Force, Maduro ve eşini helikopterlere bindirerek bölgeden ayrıldı. Caracas saatiyle 04.29'da, çift Karayipler'de Venezuela kıyılarından yaklaşık 100 mil açıkta konuşlu bulunan USS Iwo Jima adlı ABD savaş gemisine transfer edildi.

Buradan Guantanamo Körfezi'ndeki ABD Donanması üssüne götürülen Maduro'nun, daha sonra ABD topraklarına nakledildiği bildirildi.

FBI'a ait bir Boeing 757 ile Maduro, New York yakınlarındaki askeri kontrollü bir havalimanına indirildi ve Brooklyn'de federal uyuşturucu suçlamalarıyla tutuklandı.

MAR-A-LAGO'DAN CANLI İZLEDİ

New York Times'a göre Donald Trump, operasyonu Florida'daki Mar-a-Lago'da, canlı görüntüler eşliğinde izledi. Operasyonu "televizyon programı izler gibi" takip ettiğini söyledi.

Trump, gerekirse Venezuela'ya yönelik ikinci dalga saldırılara hazır olduklarını ve diğer Venezuelalı yetkililerin de hedef alınabileceğini açıkladı.