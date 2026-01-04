Mutlak Kararlılık Operasyonunun iç yüzü: ABD’nin Maduro’yu yakalama planı! Trump’tan Maduro’ya dikkat çeken Türkiye teklifi

04 Ocak 2026, Pazar
Mutlak Kararlılık Operasyonu”nun iç yüzü: ABD’nin Maduro’yu yakalama planı! Trump'tan Maduro'ya dikkat çeken Türkiye teklifi
New York Times'ın ortaya koyduğu çarpıcı ayrıntılar, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik aylar süren gizli bir kaçırma operasyonunu gözler önüne serdi. CIA'nın Caracas'ta yürüttüğü örtülü faaliyetlerden Delta Force baskınına, karartılan başkentten Brooklyn'e uzanan süreçte yaşananlar, uluslararası hukuku tartışmaya açtı. Operasyon öncesinde ise Donald Trump'ın Maduro'ya Türkiye seçeneğini sunduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 12:22