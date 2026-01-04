Mutlak Kararlılık Operasyonunun iç yüzü: ABD’nin Maduro’yu yakalama planı! Trump’tan Maduro’ya dikkat çeken Türkiye teklifi

İHANET EN YAKININDAN GELDİ

CIA ekibi, Venezuela'da bulunduğu aylar boyunca Caracas'ta fark edilmeden hareket etti. Maduro'nun günlük rutinlerine ilişkin toplanan istihbarat; ona yakın ama CIA ile çalışan insan kaynağı ve gizlice havada dolaşan gizli dron filosu ile birleştirilerek, devlet başkanının alışkanlıklarına dair en ince ayrıntılar haritalandırıldı.

CIA, Maduro'nun yerini Venezuela hükûmetindeki adamlarının bildirdiğini açıkladı. Devlet başkanını ihbar eden ismin 'bakan' düzeyinde bir isim olduğu belirtiliyor.