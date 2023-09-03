Satır Arası - Suriye'ye yeni operasyon mu?

A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 02 Eylül 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda, “Suriye'de yeni harita mı oluşacak? Suriye'ye yeni operasyon mu? Yeniden Azerbaycan-Ermenistan gerilimi mi? Erdoğan-Putin hangi kararları alacak?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.