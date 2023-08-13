Satır Arası - Mansur Yavaş vaatlerinin ne kadarını gerçekleştirdi?

A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 12 Ağustos 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda, “2024 yerel seçimleri: büyükşehirleri kim alır? Mansur Yavaş vaatlerinin ne kadarını gerçekleştirdi? Ankara’da 4 yılda ne yapıldı, ne yapılmadı? Mazgalların üzeri neden asfaltlandı?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.