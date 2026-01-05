05 Ocak 2026, Pazartesi

ABD’nin Venezuela saldırısı Tahran’da endişe yarattı! Hamaney için flaş iddia!

ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu zorla ülkeden çıkararak New York'a götürmesi, yalnızca Latin Amerika'da değil Orta Doğu'da da alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Al Jazeera'ya konuşan uzmanlar, bu operasyonun İran'la olası bir savaşa giden yolu hızlandırabileceği uyarısında bulunurken, İngiliz The Times gazetesi İran lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı: 'Hamaney kaçmayı planlıyor.'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2026 14:27
ABD güçlerinin aylar süren hazırlıkların ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i Caracas'ta düzenlenen bir baskınla zorla ülke dışına çıkarması, uluslararası kamuoyunda "devlet başkanı kaçırma" tartışmalarını beraberinde getirdi. Al Jazeera'ya göre bu adım, Washington'un uluslararası hukuku hiçe sayan yeni ve tehlikeli bir eşiğe geçtiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Trump yönetiminin bu hamlesinin diplomasiye ağır bir darbe vurduğunu ve özellikle İran cephesinde ciddi bir tedirginliğe yol açtığını vurguluyor.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığını duyurmasından saatler sonra, İsrailli siyasetçi Yair Lapid, Tahran'a dikkat çeken bir mesaj verdi. Lapid, "İran'daki rejim, Venezuela'da yaşananlara çok dikkatle bakmalı" dedi.

Maduro'nun zorla görevden alınması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden ve İran'a yönelik yeni saldırılar tehdidinde bulunmasından yalnızca günler sonra geldi. Washington'un Caracas ve Tahran'la yaşadığı gerilimlerin kökenleri farklı olsa da analistlere göre Trump'ın Maduro'ya yönelik bu hamlesi, İran'la savaş ihtimalini ciddi biçimde artırıyor.

"BU HUKUKSUZLUK SAVAŞI DAHA OLASI HALE GETİRİYOR"

Ulusal İran-Amerikan Konseyi (NIAC) Başkanı Jamal Abdi, Al Jazeera'ya yaptığı değerlendirmede, Maduro'nun kaçırılmasının İran'la savaş ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

Abdi, "Ortaya çıkan bu yeni hukuksuzluk hali, her şeyi daha istikrarsız kılıyor ve savaşı daha olası hale getiriyor" ifadelerini kullandı. ABD'nin Venezuela'daki operasyonunun, İsrail ve İran arasındaki gerilimi de tehlikeli biçimde tırmandırdığı değerlendirmesi yapıldı.

THE TIMES: "HAMANEY'İN B PLANI VAR"

İngiliz The Times gazetesi ise dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazeteye konuşan bir istihbarat kaynağına göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olası bir kriz, büyük çaplı protestolar ya da ABD–İsrail saldırısı ihtimaline karşı ülkeyi terk etmeye hazırlandığı bir 'B planı' oluşturdu.

Kaynak, güvenlik güçlerinin protestoları bastırmakta başarısız olması halinde Hamaney'in, oğlu ve veliaht adayı Mücteba Hamaney dahil en yakın çevresiyle birlikte Tahran'dan ayrılmayı planladığını öne sürdü.

"B PLANI MOSKOVA" İDDİASI

İsrailli istihbarat yetkilisi Beni Sabti ise Hamaney'in olası kaçış rotası olarak Moskova'yı gördüğünü iddia etti. Sabti'ye göre MOSSAD, Hamaney'in B planında ilk ve en güçlü seçeneğin Rusya'nın başkenti Moskova olduğuna inanıyor. Sabti, "Onun için gidecek başka bir yer yok" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN ABD'YE SERT TEPKİ: AĞIR BİR İHLAL

İran yönetimi, ABD'nin Venezuela operasyonunu sert bir dille kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "ABD'nin BM üyesi bağımsız bir devlete karşı askeri saldırısı, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin ağır bir ihlalidir" denildi.

Tahran, bu müdahalenin küresel sistemi istikrarsızlaştıracağı ve tehlikeli sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

HAMANEY'DEN MEYDAN OKUMA MESAJI

ABD'nin Caracas baskınının ardından Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda geri adım atmayacaklarını vurguladı. Hamaney, "Düşmana teslim olmayacağız. Düşmanı diz çöktüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İRAN'A YENİ TEHDİTLER

Geçen hafta Trump, Florida'da Netanyahu'yu ağırlamış ve İran'ın füze ya da nükleer programlarını yeniden inşa etmesi hâlinde ülkenin tekrar bombalanacağını söylemişti.

Trump, "İran'ın yeniden toparlanmaya çalıştığını duyuyorum. Eğer öyleyse, onları yeniden yere sermek zorunda kalacağız" demişti.

Haziran ayında İsrail, İran'a yönelik bir savaş başlatmış; üst düzey askeri komutanlar, nükleer bilim insanları ve yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti. ABD de İran'ın üç ana nükleer tesisini bombalayarak saldırılara katılmıştı.

Trump, İran'ın nükleer programının "tamamen yok edildiğini" savunsa da İran'daki yönetim sistemi saldırılardan sağ çıkmıştı. Tahran ise İsrail'e yüzlerce roketle karşılık vermiş, hava savunma sistemlerini aşan saldırılar gerçekleştirmişti.