ABD’nin Venezuela saldırısı Tahran’da endişe yarattı! Hamaney için flaş iddia!

THE TIMES: "HAMANEY'İN B PLANI VAR"

İngiliz The Times gazetesi ise dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazeteye konuşan bir istihbarat kaynağına göre, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olası bir kriz, büyük çaplı protestolar ya da ABD–İsrail saldırısı ihtimaline karşı ülkeyi terk etmeye hazırlandığı bir 'B planı' oluşturdu.

Kaynak, güvenlik güçlerinin protestoları bastırmakta başarısız olması halinde Hamaney'in, oğlu ve veliaht adayı Mücteba Hamaney dahil en yakın çevresiyle birlikte Tahran'dan ayrılmayı planladığını öne sürdü.