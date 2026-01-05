05 Ocak 2026, Pazartesi
ABD’nin Venezuela saldırısı Tahran’da endişe yarattı! Hamaney için flaş iddia!
ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu zorla ülkeden çıkararak New York'a götürmesi, yalnızca Latin Amerika'da değil Orta Doğu'da da alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Al Jazeera'ya konuşan uzmanlar, bu operasyonun İran'la olası bir savaşa giden yolu hızlandırabileceği uyarısında bulunurken, İngiliz The Times gazetesi İran lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı: 'Hamaney kaçmayı planlıyor.'
